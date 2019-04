Dons pour la reconstruction de Notre-Dame : gare aux arnaques !

Un appel aux dons est lancé depuis lundi, suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. La barre du milliard d'euros est franchie. Un communiqué venant de la Fondation du patrimoine a, cependant, alerté sur les tentatives d'escroqueries qui fleurissent sur les réseaux sociaux, et ce, de plusieurs manières. Des arnaqueurs profitent de l'émotion suscitée par ce drame et de la générosité qui s'ensuit. Pour rappel, concernant les cagnottes, la Fondation du patrimoine, le Centre des monuments nationaux, la Fondation Notre-Dame et la Fondation de France sont les seuls établissements certifiés.



