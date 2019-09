Eric Dupond-Moretti et Brigitte Macron sur une photo : d'où vient ce cliché cité par Mélenchon?

LE JT DES INFOX - Une photo - opportunément recadrée de la Première dame et de l'avocat Eric Dupond-Moretti - a été remise au goût du jour lors du procès de Jean-Luc Mélenchon et de plusieurs membres de la France insoumise. Mais d'où vient-elle ?

Eric Dupond-Moretti et Brigitte Macron posent tout sourire devant l'objectif. Il n'en fallait pas plus pour que certains commentaires y voient un soutien de l'Elysée au célèbre avocat... en plein procès Mélenchon. Le leader de la France insoumise - qui a croisé le fer avec l'avocat lors des audiences au tribunal de Bobigny cette semaine - a d'ailleurs cité ce cliché. Interrogé sur Eric Dupond-Moretti par des journalistes, il a avait expliqué ne pas connaître la star du barreau à l'exception d'une "seule" photo qu'il ait vue de ce dernier avec la Première dame. Une manière de jeter le doute sur la neutralité d'un procès qu'il n'a cessé de décrire comme "politique" ?

Alors d'où vient cette photo d'Eric Dupond-Moretti et de Brigitte Macron ? Et est-elle authentique ?

Il s'avère que ce cliché est bien réel. Mais il été recadré. L'original a été retrouvé sur le compte Instagram du théâtre de la Madeleine. En février dernier, Eric Dupond-Moretti - avocat, mais aussi comédien - y avait joué sa pièce et Brigitte Macron y avait assisté. Etaient également présents sur la photo, le metteur en scène, le directeur du théâtre et le co-auteur de la pièce.



Ce samedi 21 septembre 2019, Christophe Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle de la photo retouchée de Brigitte Macron et Eric Dupond-Moretti. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.