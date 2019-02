Éleveurs : la traversée de Paris

Ce vendredi 22 février 2019, les Parisiens ont eu la surprise de croiser des vaches et des brebis en plein air. Ils ont vu des éleveurs préparés leurs animaux à un défilé inhabituel d'une heure dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le nord-est de Paris. Les gens qui se trouvaient sur place ont apprécié le spectacle.



Ceux qui n'étaient pas au parc des Buttes-Chaumont pourront découvrir ces animaux, avec d'autres espèces, au Salon de l'agriculture. L'édition 2019 de la plus grande ferme du pays se tiendra à Paris Expo, Porte de Versailles, à partir du samedi 23 février.



