Elle a visité les 196 pays du monde à 21 ans

Elle est sans doute la plus jeune personne au monde à avoir fait le tour du monde. Lexie Alford, une jeune Américaine de 21 ans a voyagé dans les 196 pays reconnus par les Nations unies. Elle a même visité des endroits pas très idylliques comme l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen, ou encore la Libye. Et pour nous faire encore plus rêver, elle a posté toutes les photos et les vidéos de ses voyages sur Instagram. Tout cela, c'est en partie grâce à ses parents, propriétaires d'une agence de voyage, mais aussi grâce à ses propres économies.



Ce mardi 11 juin 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle de Lexie Alford, une jeune américaine qui a visité les 196 pays du monde à 21 ans. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.