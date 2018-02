Elon Musk annonce avoir écoulé les 22.000 lance-flammes mis en vente !

Le 10 décembre dernier, Elon Musk, le président de Tesla, surprenait une nouvelle fois son monde en annonçant sur Twitter son intention de commercialiser un lance-flammes si la vente de ses casquettes estampillées The Boring Company, le nom de son entreprise créée en 2016, atteignait les 50.000 unités. Près d’un mois et demi plus tard, le 28 janvier, l’annonce qui ressemblait à un coup de com’ s’est transformée en réalité avec l’ouverture des précommandes du lance-flammes, un objet vendu pour la modique somme de 500 euros.





Alors qu’il soutenait vouloir limiter sa production à 22.000 unités, l’excentrique milliardaire a annoncé ce jeudi avoir vendu l’intégralité de ses lance-flammes, représentant un pactole de 11 millions d’euros ! Sur le site internet de The Boring Company, spécialisée dans le creusement de tunnels autoroutiers pour régler le problème d'embouteillages dans les grandes villes américaines, l’objet de toutes les convoitises est vendu comme le lance-flammes à gaz le plus "sécurisé du monde", alors qu’un extincteur est livré gratuitement avec l’appareil. Sur Twitter, Elon Musk a même écrit qu’il s’engageait à rembourser les détenteurs du lance-flammes s’il ne fonctionnait pas "contre les hordes de morts-vivants".