Enchères : un tableau de Van Gogh à plus de sept millions d'euros

Une œuvre de jeunesse de Van Gogh, intitulée "Raccommodeuses de filets dans les dunes", a été vendue aux enchères à plus de sept millions d'euros à Paris, une première depuis 20 ans. Les tableaux du peintre en circulation étant de plus en plus rares, une vive bataille a eu lieu entre les collectionneurs. Finalement, c'est un Américain qui a remporté la toile.



