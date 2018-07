Enfants coincés dans une grotte en Thaïlande : Elon Musk envoie ses ingénieurs

Elon Musk a partagé quelques-unes de ses idées sur twitter pour venir en aide aux douze enfants et leur entraîneur coincés au fond d'une grotte en Thaïlande. Il a notamment suggéré la création d'un tunnel d'air sous l'eau, ou encore la conception d'une capsule de secours. Mais comment cela pourrait-il être réalisable ? Surtout qu'il prévoit que la construction ne prendrait que huit heures. Au final, il a décidé d'envoyer une équipe d'ingénieurs sur place. Regardez aussi en images, une course-poursuite qui a fini en tonneau, le ballon Trump qui prendra finalement son envol au-dessus de la ville de Londres et un bébé qui essaye de comprendre le fonctionnement d'un miroir.



Ce dimanche 8 juillet 2018, Christopher Quarez, dans sa chronique "Les insolites", nous parle des idées d'Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX pour secourir les douze enfants et leur entraîneur coincés dans une grotte en Thaïlande. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.