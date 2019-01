Épidémie de gastro sur le 3e plus gros paquebot du monde : 500 passagers malades

Tout avait pourtant bien commencé sur ce paquebot géant. Partis de Port Canaveral en Floride dimanche de la semaine dernière, les passagers devaient pendant une semaine visiter tour à tour les Caraïbes et notamment Haïti, la Jamaïque et le Mexique. Mais c’était sans compter sur un virus de gastroentérite. Mercredi dernier, après quatre jours de croisière, plus de 170 passagers et un membre de l’équipage commencent à tomber malades. À cause de cette épidémie, les autorités jamaïcaines décident d’empêcher le bateau et ses passagers d’accoster.





Le lendemain, le paquebot se dirige vers l’île de Cozumel mais le nombre de malades est passé de 170 à 250 passagers en moins de 24 heures. Une situation qui a poussé l’équipage à annuler cette étape du voyage comme celle à Cuba dont ils ont seulement aperçu les côtes.