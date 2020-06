Espagne : la restauration d'un tableau vire au fiasco

L'histoire, racontée par la presse, débute de façon banale. Un collectionneur et amateur d'art vivant à Valence confie l'un de ses tableaux, une copie de L’Immaculée Conception de Murillo - l’original datant du milieu de XVIIe se trouve au musée du Prado, à Madrid - à un restaurateur de meubles. Il n'était alors pas question d'opérer une restauration en bonne et due forme de la toile, mais simplement de lui rendre son éclat grâce à un nettoyage.

De fait, la tâche n'est pas aisée. Au fil du temps, les vernis utilisés sur les tableaux sur les tableaux anciens ont la fâcheuse tendance de brunir et de s'assombrir. En témoigne la Joconde, dont les couleurs sont aujourd'hui bien moins vives qu'à l'époque où elle a été peinte. La toile peut par ailleurs être couverte d'un voile de saleté et altérée par la fumée de cigarette, nécessitant un nettoyage, qui se révèle assez complexe. Il s'agit d'enlever à la fois la crasse accumulée ainsi que le vernis sans pour autant altérer la peinture en elle-même. Ce qui nécessite un matériel adapté et des solvants très bien dosés.

C'est cette phase qui a mal tourné en Espagne, avant que le restaurateur n'aggrave encore l'état de la toile en se hasardant à prendre les pinceaux. "La législation nationale et celle des régions autonomes relatives à la protection du patrimoine culturel ne précisent pas quels sont les professionnels qualifiés pour réaliser les interventions sur ces biens", a regretté l’Association des conservateurs et restaurateurs d’Espagne (Acre), appelant à un contrôle plus strict des autorités pour éviter qu'une partie du patrimoine de soit détériorée par des professionnels non qualifiés.