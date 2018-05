Espagne : un seul professeur pour 5 000 élèves

L'Espagne a battu ce week-end le record de la plus grande leçon de musique du monde, inscrit au Guiness des records. Violonistes, trompettistes, percussionnistes, … Plus de 5 000 participants se sont retrouvés dans les arènes d'Alicante, soit deux fois plus de musiciens que le précédent record au Japon.



