Etats-Unis : Alexandria Ocasio-Cortez, l'héroïne des Démocrates

Alexandria Ocasio-Cortez est une jeune élue Démocrates qui incarne l'écologie aux Etats-Unis. Elle a été interpellée par un sénateur américain qui lui a expliqué que "l'écologie est un truc élitiste pour les bobos urbains de New York ou de San Francisco". La jeune femme a riposté avec des arguments qui ont fait sensation auprès de la population. En effet, sa réponse a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux et a récolté près d'onze millions de vues en un jour. Quels étaient ses arguments ?



Ce jeudi 28 mars 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle de la vidéo d'Alexandria Ocasio-Cortez qui défend la cause de l'écologie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.