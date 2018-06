Etats-Unis : Denice et Linda ont été échangées à leur naissance, il y a 72 ans !

Denice, à 72 ans, dans le Minnesota, aux Etats-Unis, a décidé de regarder ses antécédents et d'analyser son ADN pour comparer avec ceux de sa famille. Grande fut sa surprise, car le sien ne correspondait à aucun des siens. Parallèlement, Linda, même âge, avait eu la même histoire que Dennis. Après l'analyse de son ADN, on a appris que le 9 décembre 1945, les infirmières de la maternité avaient inversé les deux bébés. Finalement, qui a eu la plus grande surprise de sa vie, dans cette histoire ?



