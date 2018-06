Etats-Unis : elle chante et danse dans un bloc opératoire

Le docteur Windell Boutte est l'une des chirurgiennes les plus en vue de la ville d'Atlanta, aux Etats-Unis. Elle a récemment publié sur sa chaîne YouTube une vidéo où on la voit chanter et danser dans un bloc opératoire, créant ainsi une énorme polémique sur la place des réseaux sociaux dans ce genre d'endroit. En effet, des patientes la poursuivent en justice pour de graves erreurs médicales et pointent du doigt son manque de professionnalisme. Notons que cette pratique se fait de plus en plus courante dans le pays, à l'image des "Snapchat surgeons". Qui sont-ils ? Quid de leurs objectifs ?



Ce mercredi 6 juin 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle du Dr. Windell Boutte, la chirurgienne esthétique qui se produit dans un bloc opératoire. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.