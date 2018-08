Etats-Unis : le nouveau Superman de dix ans bat des records

A seulement dix ans, Clark Kent, logiquement surnommé Surperman, fait déjà la Une des médias américains. Le jeune garçon vient de battre le record du cent mètres papillon, détenu par la légende Michael Phelps depuis 23 ans. Plus surprenant encore, ses performances ne se limitent pas à la natation puisqu'il fait des arts martiaux en plus d'être musicien, scientifique et artiste. "Toujours s'amuser et ne jamais abandonner vos rêves", conseille-t-il à ceux qui sont encore en quête de leurs super-pouvoirs. Quels sont ses projets ? Quid de la réaction de Michael Phelps face à cette prouesse ?



