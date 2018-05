Un télévangéliste lance un appel aux dons... pour s'acheter un jet privé à 54 millions de dollars

Ce télévangéliste américain l'assure à ses fidèles : grâce à ce jet privé, il pourra "prêcher la parole divine dans le monde entier". Jesse Duplantis, 68 ans, a beau déjà posséder trois jets d'affaires, il en souhaiterait un quatrième, plus moderne, plus performant et moins gourmand en kérosène. Le pasteur aux plus de 200.000 fidèles a jeté son dévolu sur un Falcon 7X de Dassault Aviation.





Selon le site de l'avionneur français, l'avion de huit passagers peut rallier Paris à Tokyo sans escale et consomme 15 à 30% de moins que les autres aéronefs de sa classe. Aussi, pour financer cet achat, estimé à 54 millions de dollars, il a fait un appel aux dons dans une vidéo diffusée le 21 mai sur son site internet : "Nous croyons en Dieu pour un Falcon 7X tout neuf pour aller partout dans le monde sans escale", affirme le télévangéliste, qui se tient devant des photos de ses trois avions.