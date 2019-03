Ethiopian Airlines : les fakes news et fausses vidéos

Le crash du Boeing d'Ethiopian Airlines a donné des idées aux internautes. Depuis quelques jours, de fausses vidéos et informations sont en effet apparues sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook. Certaines d'entre elles ont été vues et partagées des dizaines de milliers de fois. Ce mercredi, on a sélectionné pour vous celles auxquelles vous ne devez pas vous fier.



Ce mercredi 13 mars 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous présente les fakes news et fausses vidéos sur le crash d'un Boeing d'Ethiopian Airlines. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 13/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.