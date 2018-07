EuroMillions : pas de miracle, le vainqueur du billet gagnant ne s'est pas signalé

CHANCE - Un million d'euros. C'est la somme à côté de laquelle est passé un joueur de l'EuroMillions. L'anonyme avait joué, le 4 mai dernier au jeu My million, et ignorait visiblement qu'il avait gagné. Malgré la mobilisation de la Française des jeux, et du tabac où le ticket a été encaissé, personne ne s'est jamais manifesté. Le délai de réclamation du gain a expiré mercredi, à minuit. C'est le premier "oubli" de 2018.