EuroMillions : un ticket gagnant trouvé dans la rue lui rapporte 12 millions d'euros

Les gains remportés à la loterie ne sont pas imposables, mais le fisc estime que la règle ne s'applique pas à Mme Dos Santos et son indemnité de 12 millions d'euros. Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, lui réclame donc la somme de 4,3 millions d'euros. Une requête enregistrée le 23 juillet 2018. Sauf que la cour administrative d'appel de Paris lui donne finalement tort, considérant que "le profit en cause, s'il est isolé, n'est pas, par nature, susceptible de se renouveler".





L'affaire se termine d'ailleurs avec... une condamnation de l'Etat ! En raison des frais exposés, Mme Dos Santos a ainsi pu récupérer 2000 euros supplémentaires.