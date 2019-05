Européennes : les jeux vidéos s'invitent dans la campagne électorale

A l'occasion des Européennes, les partis politiques ont créé leur propre jeu. Pour le LaREM, leur tête de liste Nathalie Loiseau se trouve être l'héroïne de "Super Jam Bros". Elle y affronte ses principaux adversaires notamment, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le but principal étant de récolter toutes les étoiles du drapeau européen volées par les candidats rivaux. Le projet a mis deux mois à être développé et le coût varie entre 5 000 et 10 000 euros. Le PCF a également dévoilé son jeu "Une ouvrière au Parlement européen". Contrairement à celui de Loiseau, ce dernier donne des informations sur le scrutin et le programme. Découvrez également la campagne "inutile" que le Royaume-Uni consacre à cet effet.



