Excédé, un propriétaire déverse les déchets de son ancien locataire devant son nouveau logement avec un semi-remorque

Le post remporte son petit succès, avec pas moins de 3.000 partages, et 1.500 commentaires affligés. "Comment peut-on vivre dans un bordel pareil ?", "c’est un vrai dépotoir, quelle honte", et des conseils : "Faites appel à une entreprise de nettoyage à leurs frais !", ou d’autres, attristés : "C'est à cause de ce genre de personnages que les propriétaires sont de plus en plus réticents à la location et demandent de multiples garanties."





Est-ce le succès de la publication qui a donné envie à Thomas Ravaux d’aller plus loin ? Quoi qu’il en soit, le 5 juin dernier, il a posté une autre vidéo, dans laquelle il montre la méthode qu’il a finalement employée : celle du retour à l’employeur. Thomas Ravaux a pris un semi-remorque, et avec l’aide d’amis, a chargé toutes les affaires, et les a déversé devant le nouvel appartement de ses anciens locataires.