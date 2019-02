Exploit : des numéros de trapèze dans le ciel

À 3 714 mètres au-dessus du ciel, suspendue à un trapèze accroché à une montgolfière, Isabelle Ponsot défie les lois de la gravité et de l'équilibre. Durant une dizaine de minutes, la trapéziste enchaîne les figures sous le plus grand chapiteau du monde. Après une première tentative, il y a trois ans, elle a finalement remporté, ce jeudi 21 février 2019, le défi qu'elle s'était donné.



