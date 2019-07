Facebook : la fausse supportrice de Trump

Le président américain a bel et bien entamé sa campagne pour un deuxième mandat et ses équipes s'activent sur les réseaux sociaux. Donald Trump utilise sa page Facebook pour publier des courtes vidéos publicitaires visant à flatter son bilan. Parmi elles, celle mettant en scène une femme dénommée Tracey et vivant en Floride. Il s'agirait en réalité d'Eva H., une mannequin varoise qui habite dans le sud de l'Hexagone. La séquence qui a été tournée est disponible sur un stock d'images de l'entreprise Getty Image. Une supercherie découverte par beaucoup et qui ne risque pas de jouer en sa faveur.



