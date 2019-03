Fausse alerte au colis piégé à Rennes : l’agent SNCF ne voulait pas rater son train

Pagaille à la gare de Rennes dimanche matin. En raison d’une fausse alerte "au colis piégé", le trafic ferroviaire a été suspendu pendant près de deux heures, entre 9h20 et 11h01. Au total, ce sont 8 TGV et un TER qui ont été arrêtés le temps de fouiller le site, et des centaines de passagers affectés. La gare n’a cependant pas été évacuée, l'alerte faisant état "apparemment d'un colis piégé" sur les voies sous un pont à proximité de la gare.





Or, cette fausse alerte aurait été déclenchée par… un agent SNCF, qui a été entendu par la police dans l’après-midi. Selon Ouest-France, il s’agit d’un cheminot, qui était en état d’ivresse, et qui ne voulait pas rater son train. L’homme a donc eu l’idée d’appeler pour signaler un colis suspect, afin de bloquer tout le trafic. Il se trouvait dans la gare lorsqu’il a été interpellé.