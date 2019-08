Fill The Bottle Challenge : les réseaux sociaux déclarent la guerre aux mégots

Après le "Ice Bucket Challenge" et le "Bottle Cap Challenge", un nouveau défi fait sensation sur les réseaux sociaux, le "Fill The Bottle Challenge". Comme son nom l'indique, il consiste à remplir une bouteille de quelque chose, plus précisément de mégots de cigarettes qui traînent dans nos rues et nos plages. Nombreux internautes ont décidé de relever le défi et sur Twitter, plusieurs photos circulent. A découvrir également : les aventures des frères Molcard.



Ce dimanche 18 août 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle du "Fill The Bottle Challenge", le défi écolo de cet été. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 18/08/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.