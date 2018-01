Fin du monde : il est minuit moins deux minutes sur l'horloge de l'apocalypse !

L'an dernier, l'horloge avait été avancée de 30 secondes, à 2 minutes et 30 secondes avant minuit. Les scientifiques américains, dont quinze prix Nobel, avaient alors justifié leur inquiétude en raison "de la forte montée du nationalisme dans le monde, des déclarations du président Donald Trump sur les armes nucléaires, du réchauffement climatique, de la détérioration de la sécurité mondiale dans un contexte de technologies de plus en plus sophistiquées ainsi que l'ignorance grandissante de l'expertise scientifique".





Quelle heure est-il en 2018 ? 23h58, soient 30 secondes de plus que l'an dernier, ont annoncé les membres du Bulletin des scientifiques atomistes ce jeudi lors d'une conférence de presse à Washington. Au centre de leurs préoccupations : un risque accru de conflit nucléaire mondial et "l'imprévisibilité" de Donald Trump. Il s'agit du pire score enregistré depuis 1953 et les tests de bombe atomique, date à laquelle les aiguilles de l'horloge avaient également été arrêtées à 23h58.





En réalité, la course de l'horloge n'a jamais commencé à 00h01, comme la logique l'aurait voulu, mais à 23h53 en 1947, pour attirer l'attention de la population. L'heure la moins terrible pour l'humanité a sonné en 1991 (soit la fin de la guerre froide), à 23h43.