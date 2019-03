Flashmob à Roissy : la palme de l'audace attribuée à un gilet jaune

Pour leur acte XVII, les gilets jaunes ont décidé d'organiser un flashmob à l'aéroport de Roissy. Depuis samedi, les images de cette mobilisation ont fait le tour des réseaux sociaux. On retrouve notamment celle où un gilet jaune s'adonne à une danse effrénée. A Toulouse, on danse également à l'aéroport mais cette fois-ci pour occuper les passagers en attente de leurs vols. Hôtesses et stewards ont mis en scène un petit show pour leur faire passer le temps. Enfin, direction les Etats-Unis où l'on découvre les images d'un chômeur, sans emploi depuis quinze ans, qui vient d'empocher la coquette somme de 279 millions de dollars.



Ce dimanche 10 mars 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous montre des images marquantes de la semaine sur le web. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/03/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.