Fortnite : après les ados, les joueurs de foot et... les stars !

Avec des millions de fans dans le monde, le phénomène Fortnite a envahi les terrains de football, à l'image d'Antoine Griezmann qui a imité la danse des personnages après un but. Ce jeu vidéo, déconseillé aux moins de 12 ans, a attiré 40 millions d'utilisateurs dans le monde. A la fois classique, gratuit et jouable sur plusieurs supports, toutes les stars s'y mettent désormais. A noter qu'il représente 220 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le mois de mars et un million de dollars par jour sur les iPhones. Pourquoi ce succès ? Comment le jeu gagne-t-il de l'argent ?



