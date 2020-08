Une personne a jusqu'à jeudi minuit pour récupérer son million d'euros

Demain, jeudi, il sera trop tard. Depuis le 10 août, une personne ayant joué lors du tirage MyMillion du 22 mai, est activement recherché. Et pour cause. Avec son billet validé en Charente-Maritime, ce joueur ou cette joueuse a remporté la bagatelle d'un million d'euros. Ce gain, plus que substantiel, doit être réclamé impérativement avant le jeudi 20 août, minuit, prévient la Française des Jeux dans son "avis de recherche". Pour se reconnaître (puis se faire connaître auprès de la FDJ), l'heureux gagnant doit regarder si le bulletin qu'il possède comporte le code gagnant "ND 876 1904".

Cette personne ne serait pas la première à passer à côté de son lot : selon Le Parisien, depuis 2014 et la création du jeu, 30 gains de un million d'euros n'ont jamais été encaissés. Une fois la date de paiement dépassée (concernant le gain de joueur de Charente-Maritime, la limite avait été repoussée en raison du Covid), celle-ci conserve le gain et le remet en jeu sous forme d'opérations promotionnelles, à travers des bons de réduction pour les joueurs, explique l'opérateur au quotidien.

Le gagnant, s’il se reconnaît, peut appeler le service clients FDJ au 09 69 36 60 602, qui le mettra ensuite en contact avec le service relations gagnants (disponible sept jours sur sept).