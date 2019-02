Francky Vincent se lance dans la politique !

Après Francis Lalanne, Yves Duteil et Grégoire, c'est au tour de Francky Vincent de faire son entrée en politique. Le chanteur, originaire de Guadeloupe, vit en Métropole depuis plus de 20 ans. Il se présente aux municipales de 2020 et figure sur la liste "Moissy autrement" de son ami musicien Frédéric Wurtz, en Seine-et-Marne. Comment justifie-t-il cette décision ? Quid des réactions suscitées ? Où en sont les autres artistes qui lui ont précédé ?



