Franky Zapata : "Je voulais un défi dingue pour 2019"

Franky Zapata a réalisé son pari de traverser la Manche sur son Flyboard. Interviewé par l'équipe de TF1, il s'est exprimé sur son exploit et a partagé ses ressenties après la traversée. "C'est un moment inoubliable, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie", a confié l'homme volant. "Je suis vraiment heureux pour ma famille, pour mes amis, pour toute mon équipe qui m'a soutenu", a-t-il ajouté.



