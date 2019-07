Franky Zapata : l'homme volant tombe à l'eau

Ce jeudi 25 juillet dans la matinée, Franky Zapata n'est pas parvenu à réaliser son exploit de traverser la Manche. Il était tombé dans l'eau au moment où il devait atteindre la zone de ravitaillement. C'était la douche froide pour toute une équipe, après six mois de préparation. Une première manche perdue, mais l'inventeur de Flyboard Air a promis qu'il allait recommencer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.