Franky Zapata : "l'homme volant" veut traverser la Manche

Cet "homme volant" était présent en ouverture du défilé du 14 juillet 2019 sur les Champs-Élysées. Il s'appelle Franky Zapata et il a créé le Flyboard Air, une machine qui lui permet d'aller jusqu'à 200km/h dans les airs. Jeudi 25 juillet, il va tenter un exploit : traverser la Manche. À Saint-Inglevert (Pas-de-Calais), nos journalistes ont suivi ses ultimes préparatifs.



