Gard : effondrement d'un aqueduc centenaire dans les environs de Nîmes

C'est un drame pour l'histoire culturelle de la région, mais heureusement pas de victimes humaines à déplorer. Dimanche 23 décembre vers 22h30, un aqueduc centenaire s'est effondré à Comps, dans le Gard. Selon Midi Libre, c'est le maire de la commune, Jean-Jacques Rochette, qui est arrivé sur place le premier après avoir entendu depuis chez lui le fracas de l'écroulement des pierres.





Aucun signe avant coureur n'avait pu prévenir les habitants de Comps de cet effondrement. Entre huit et neuf arches sont tombées, soit la moitié de l'édifice centenaire. L'aqueduc de Saint-Roman a été construit entre 1892 et 1900, et servait à acheminer l'eau du Rhône jusqu'à Nîmes, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'ouest.