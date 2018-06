Génie de la peinture à 11 ans

À onze ans, Waris Kareem est peintre professionnel. Très talentueux, le garçon s'inspire de son quotidien et de ce qu'il voit autour de lui pour faire ses croquis. Il dessine avec un réalisme poussé à l'extrême dont les détails sont impressionnants. Mais il continue de se perfectionner dans un petit atelier à Lagos. Le jeune artiste espère être connu dans le monde entier un jour, et exposer dans les plus grands musées. Tout le monde dans son pays pense qu'il peut devenir un aussi grand peintre que Léonard de Vinci.



