Gilets jaunes, appels à l'acte V

Les gilets jaunes ne semblent pas vouloir attendre le discours d'Emmanuel Macron prévu ce lundi. De nombreuses pages sur Facebook ont d'ores et déjà lancé des appels à l'acte V. Mais ce qui est le plus surprenant c'est que chacune à ses revendications. Et la liste est bien longue. Découvrez en images quelques exemples.



Ce lundi 10 décembre 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle de l'acte V des gilets jaunes qui se prépare déjà sur les réseaux sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/12/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.