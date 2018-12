Gilets jaunes : la musique pour remotiver

Antonin, un jeune fleuriste et gilet jaune de Bourgogne, a publié un clip sur Facebook pour remotiver les troupes. Il s'est fait aider d'une dizaine de gilets jaunes de la région. Une belle chanson et une chorégraphie adaptée qui a généré près de 450 000 vues. Le mouvement est devenu un nouvel outil, révélateur de talent artistique. La chanson de Kopp Johnson "Gilet jaune", elle, est devenue un tube planétaire et a dépassé les dix millions de vues.



