Gilets jaunes : le coup de gueule de Berléand

François Berléand n'est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu'il pense des gilets jaunes et de leur mouvement. Lors d'une émission sur RTL, il s'est indigné des blocages sur les routes et a souligné qu'il n'en avait que faire des conséquences de ses propos, d'autant plus qu'il n'est membre d'aucun réseau social. Heureusement pour lui car il s'en serait pris plein la figure. François Berland, lui, a eu moins de chance. Ce journaliste pigiste du Pays Basque, confondu avec l'acteur, a été victime d'insultes tout le week-end.



