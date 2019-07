Gironde : estimant avoir fait ses heures, un conducteur abandonne son train en gare

Mais le conducteur, dont le train avait pris du retard au moment du chargement, aurait estimé avoir fait ses heures et avoir dépassé son temps de travail, et aurait décidé d'arrêter le train en gare de Libourne et d'abandonner là son train avec son chargement.





Prévenus, les gendarmes sont intervenus, et un autre conducteur a été missionné pour conduire le train à sa destination. La SNCF assure que l'incident n'a « pas eu de conséquences sur la circulation ». Les engins militaires chargés appartenaient notamment au 31e régiment du génie de Castelsarrasin, précise Sud Ouest. Ils étaient invités à participer au défilé du 14 juillet.