Go Sport : le mauvais coup de pompe

LES INSOLITES DE QUAREZ - Le gaspillage de Go Sport a fait la Une de la toile. L'enseigne prévoit des initiatives plus écologiques pour y remédier.

L'enseigne Go Sport est au centre d'une polémique. D'après un tweet, la marque est accusée de jeter des chaussures neuves détruites au cutter. Une information sur laquelle le directeur général de l'enseigne Brice Garnier s'est exprimé en affirmant qu'il s'agissait de baskets défectueux, soit dépareillés ou de pointures différentes. Cette information est remontée auprès de Brune Poirson, la secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique. Elle a d'ailleurs demandé des explications à la marque. Qu'a dit Go Sport sur ce gaspillage ?



Ce samedi 21 septembre 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les insolites du web", nous parle de la polémique concernant Go Sport. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.