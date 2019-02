GPS drawing : 34 kilomètres et 7h30 de marche plus tard, la France dessinée en plein Paris par un coureur

Le "GPS drawing", littéralement "un dessin GPS", est la dernière tendance qui cartonne sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'esquisser une forme à l'aide d'un tracé GPS sur une carte. Cela peut se faire en courant, en marchant, à vélo ou encore à paddle. Un excellent moyen de se mettre au sport, ou de se motiver pour les sportifs déjà aguerris poussés par l'envie de terminer leur ébauche.





De l'éléphant nantais de Samuel Berthe à la cigogne strasbourgeoise d'Antoine PSEA au cœur de Saint-Valentin de Samuel Rae, on ne compte plus les exemples de prouesses, réalisées le plus souvent grâce à l'application Strava.