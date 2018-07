Groenland : un petit village menacé par un immense iceberg

Des chercheurs américains ont placé une caméra pour filmer les détachements de blocs de glace au Groenland. Un gros morceau s'est détaché le mois de juin dernier et se rapproche dangereusement des côtes habitées. Les habitants sont très inquiets et certaines habitations ont déjà été évacuées. À découvrir également, la promotion de l'un des sponsors officiels de l'équipe de France en Chine. Il a notamment promis de rembourser la totalité des achats effectués entre le 1er et le 30 juin si les Bleus gagnaient la Coupe du monde. L'offre n'est valable que pour les dépenses de 2 000 euros minimums.



Ce samedi 14 juillet 2018, Aurélia Frescaline, dans sa chronique "Les insolites d'Aurélia", nous montre la dangereuse situation dans laquelle se trouve un petit village du Groenland. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.