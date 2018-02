Guérison d'une religieuse : l’Église catholique reconnaît le 70e miracle de Lourdes

Sœur Bernadette Moriau a été paralysée depuis plus de 40 ans. Elle souffrait d'une atteinte des racines lombaires et sacrées, qui l'empêchait de marcher. Après un pèlerinage en juillet 2008 à Lourdes, son état s'est amélioré. Plus encore, elle s'est remise à marcher sans aide. Les médecins, l'évêque ainsi que les autres religieuses d'Amiens ont tous témoigné de cette complète guérison, reconnue "comme miraculeuse".



