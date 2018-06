Guillaume Néry, apnéiste, fait aussi bien que dans Le grand bleu !

Guillaume Néry est un apnéiste aux multiples records, et l'un des meilleurs de sa génération. Mais il ne fait plus de compétition car il a failli mourir en 2015 en essayant de battre le record de 128 mètres en apnée. Il a pourtant voulu renouer avec les profondeurs et s'est aventuré à 105 mètres à Villefranche-sur-Mer dans le sud de la France. Malgré les eaux froides de la Méditerranée en cette période, il a plongé en maillot de bain, en hommage à Jacques Mayol.





Dans les insolites aujourd'hui, retrouvez également en images, une conductrice chinoise qui a eu un accident avec la Ferrari qu'elle venait de louer. Ainsi que le nouveau titre du groupe Aqua, auteur du tube planétaire "Barbie girl".



