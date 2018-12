Habitué des polémiques, Michel Houellebecq dézingue la ville de Niort

Dans son nouveau roman à paraître le 4 janvier 2019, Michel Houellebecq a décri Niort comme étant "l'une des villes les plus laides" qu'il lui était donné de voir. Une remarque qui n'a pas plu dans les Deux-Sèvres et la susceptibilité des habitants a provoqué des réactions en cascade, allant jusqu'au boycott de l'écrivain. Le député Guillaume Chiche, lui, a réagi sur Twitter et a invité l'auteur à venir découvrir les richesses de sa ville.



