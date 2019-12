Honnête, le passant restitue un sac avec 16.000 euros à l'intérieur à son propriétaire

C'est le bon samaritain de cette période de fêtes. Un passant de 51 ans a alerté la police après avoir trébuché sur un sac, près du centre-ville de Krefeld, dans l'ouest de l'Allemagne, peu avant minuit le soir du réveillon de Noël. A l'intérieur, c'est Noël avant l'heure : 16.000 euros en cash et des cadeaux. Plutôt de garder pour lui ses trouvailles, l'honnête quinquagénaire a contacté la police de Krefeld. Rapidement, ils ont pu rapidement identifier le propriétaire, auquel ils ont rendu le sac à dos et son précieux contenu.

La publication de la police racontant l'histoire sur Facebook s'est rapidement attiré plus de 1.000 "likes" et quelque 180 commentaires, parmi lesquels certains s'interrogeaient sur les raisons poussant quelqu'un à se promener avec une pareille somme en liquide sur lui. Un porte-parole de la police de Krefeld a expliqué jeudi à l'AFP que bien que ce soit "inhabituel", le propriétaire du sac a dit qu'"il se sentait plus en sécurité" en transportant son argent sur lui.