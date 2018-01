Il enfile 10 t-shirts et 8 pantalons pour ne pas payer le supplément bagage... mais se fait refouler

Excedé, Ryan Carney WIlliams a menacé Easy Jet de saisir la justice. "On se verra au tribunal", a-t-il déclaré dans un échange privé sur Twitter. Selon lui, ce mauvais traitement est dû qu'il porte des vêtements aux couleurs flashy, du vernis a ongles et à des dreadlocks . Dimanche 14 janvier, le Londonien a toutefois (enfin) pu regagner le sol anglais en volant avec une compagnie norvégienne. British Airways et Easy Jet ont pour leur part fini par accepter de rembourser ses billets d'avion.