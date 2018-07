Il fait chaud, ne laissez pas votre animal dans la voiture

C'est l'été, il fait chaud. Attention à ne pas laisser votre animal de compagnie dans votre véhicule. Et pour cause, une vétérinaire galloise a tenté l'expérience. Elle s'est enfermée dans sa voiture pour savoir ce qu'un chien pouvait ressentir en plein soleil, mais surtout pour sensibiliser sur le sort de ce dernier. Elle n'a pas tenu plus de 30 minutes. Un ours qui s'est invité dans le jacuzzi d'un couple californien, ainsi que des jeunes mariés qui manquent de se faire écraser par une branche d'arbre, le jour de leur mariage sont également à découvrir dans la vidéo ci-dessus.



