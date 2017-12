Il perd un pari et se retrouve nu... devant les gendarmes

La double peine. Non seulement le jeune homme a perdu en pari mais il fait l'objet désormais d'une enquête pour exhibition sexuelle. On rembobine.

Le soir du réveillon de Noël, un homme de 24 ans, fait un pari avec des amis, pas plus de précision sur l'objet de celui-ci mais le fait est qu'il le perd et se retrouve à devoir mimer son sport favori, le biathlon, dans le plus simple appareil. Le tout à 3h30 du matin dans les rues frisquettes de lamballe dans le département des Côtes d'Armor.





La bonne blague aurait pu en rester là. Mais le malchanceux est tombé nez à nez - si l'on puit dire" avec une patrouille de la gendarmerie des Côtes d'Armor. Ces derniers ont donc vu un homme "en train de prendre la pose, un balai à la main qu'il tenait "à la manière d'un fusil".