Il regarde 188 épisodes de "The Office" en une semaine, Netflix s’inquiète et s’enquiert de sa santé

Cette surconsommation de série a provoqué l’inquiétude de Netflix - bien au fait des habitudes de consommation de ses abonnés, donc -, qui a contacté son abonné par mail, pour s’assurer que tout allait bien. L’internaute a partagé l’histoire, et raconté le fait qu’il était à l’époque en dépression. Il n’allait du coup plus en cours, et pour s’occuper, a commencé à regarder son émission préférée : le célèbre qui a propulsé Steve Carrell au rang de superstar. Et a fini par regarder les 188 épisodes en une semaine. Selon ses dires, le message de Netflix lui a fait plutôt chaud au cœur : "Honnêtement, je me sentais mieux de savoir que quelqu'un, même un étranger travaillant dans une agence de soutien à la clientèle, se souciait de ma santé mentale", raconte l'internaute reconnaissant.





Reste que cette intrusion, même si elle est bien ressentie dans ce cas-là, peut interpeller sur l'ampleur et l'utilisation des données qu'a Netflix. "Ce n'est pas un secret que Netflix surveille les émissions que nous regardons tous", rappelle cependant le site PïzzaBottle. La plateforme a même commencé, via Twitter, à faire des petites blagues à leurs utilisateurs. Par exemple, un peu avant les fêtes, le community manager de Netflix a ainsi épinglé sur le réseau "50 internautes qui ont regardé le film Un prince de Noël 18 jours d’affilée."