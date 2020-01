Incendies en Australie : une Américaine récolte 700.000 dollars en envoyant des photos d’elle nue

On dit que tous les héros ne portent pas de cape : Kaylen Ward, elle, ne porte rien du tout. Pour aider à lutter contre les incendies qui ravagent actuellement l’Australie, cette Américaine de 20 ans a eu une idée, aussi simple qu’étonnante. A toute personne qui donnera au moins dix dollars à une cagnotte destinée à combattre les feux, elle promet d’envoyer par message privé une photo d’elle dans le plus simple appareil.

Celle qui se fait mainteant appeler "The Naked Philanthropist" ("La philanthrope nue") a fait part de sa proposition sur Twitter le 4 janvier, en joignant à son message une liste des organisations à qui il est possible de donner. En l’espace de trois jours, Kaylen a déjà récolté plus de 700.000 dollars, soit 625.000 euros. Son initiative rencontre un succès tel qu’elle a dû mettre en place une équipe de quatre personnes pour l’aider à gérer les milliers de messages qu’elle reçoit, comme le rapporte le site américain Buzzfeed.